Η εξήγηση πίσω από την τρελή φωτογραφία του Μπέλινγχαμ: Πώς τα sumo squats τον έκαναν «ιπτάμενο»

Μπορεί ο Τζουντ Μπέλινγχαμ να έχει μείνει στα... ρηχά την εφετινή σεζόν, έχοντας μόλις ένα γκολ και μία ασίστ στα φετινά ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ απουσίαζε από τις κλήσεις του Τόμας Τούχελ στην τελευταία διακοπή.

Ωστόσο, μία φωτογραφία ήταν αρκετή για να ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά του — ευτυχώς για τον ίδιο, για καλό λόγο.

