Η εξήγηση πίσω από την τρελή φωτογραφία του Μπέλινγχαμ: Πώς τα sumo squats τον έκαναν «ιπτάμενο»

Μπορεί ο Τζουντ Μπέλινγχαμ να έχει μείνει στα... ρηχά την εφετινή σεζόν, έχοντας μόλις ένα γκολ και μία ασίστ στα φετινά ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ απουσίαζε από τις κλήσεις του Τόμας Τούχελ στην τελευταία διακοπή.
Ωστόσο, μία φωτογραφία ήταν αρκετή για να ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά του — ευτυχώς για τον ίδιο, για καλό λόγο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η Amazon μόλις έριξε το παγκόσμιο internet: Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση και τα αίτια του blackout
- «Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»: Ο Εμίρ Κουστουρίτσα μοιράστηκε τις «θεωρίες» του για κορονοϊό και AI
- Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.