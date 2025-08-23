Η χειρονομία του Τότι, η σφαλιάρα από τον Τούντορ και το μαφιόζικο γράμμα: «Μία συγγνώμη αρκεί, έχεις παιδιά»

Πρώτα βάζει τον δείκτη στο στόμα: «Σσσσσ...»! Ύστερα δείχνει τα 4 δάχτυλα. Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 2004, όταν ο Φραντσέσκο Τότι κατάφερε να προσθέσει μία ακόμα δυνατή στιγμή στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Όχι για ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, αλλά για μια χειρονομία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όλων των οπαδών.

Και σε αυτή του Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος ήταν ο άμεσος αποδέκτης αυτής εκείνο το βράδυ στο Ολίμπικο, για την 20ή αγωνιστική της σεζόν 2003-04 της Serie A.

Η Γιουβέντους του Λίπι και η Ρόμα του Καπέλο ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, 5 βαθμούς πίσω από τη Μίλαν του Αντσελότι. Η Ιταλία εξακολουθεί να είναι το «Ελντοράντο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μια στρατιά πρωταθλητών περιμένει στο γήπεδο: Σαμουέλ, Κίβου, Πανούτσι, Έμερσον, Τότι και Κασάνο από τη μία πλευρά. Μπουφόν, Τουράμ, Ζαμπρότα, Καμορανέζι, Νέντβεντ και Τρεζεγκέ από την άλλη. Ο Ντελ Πιέρο απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Διαβάστε επίσης: Η μαφιόζα δημοσιογράφος που κατέστρεψε τον Ντε Ρόσι - Η οικογένειά του δεν την ήθελε για νύφη

Τόττι: «Ένα από τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα ποτέ»

Όταν όμως ο Κολίνα σφυρίζει τη λήξη, υπάρχει μόνο μία ομάδα στο γήπεδο. «Νομίζω ότι ένα από τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα στην καριέρα μου ήταν το Ρόμα-Γιούβε 4-0», θα αφηγούνταν ο Τότι 15 χρόνια αργότερα σε μια ζωντανή μετάδοση στο Instagram απέναντι στον Ντελ Πιέρο.

«Με τον Κασάνο, κάναμε σχεδόν κάθε πάσα σωστά». Ο Ντακούρ στο 13ο λεπτό έκανε το 1-0, ο Τότι το 2-0, ο Φανταντόνιο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με δύο γκολ). Ένας ιστορικός θρίαμβος για τους «τζιαλορόσι», οι οποίοι δεν είχαν πετύχει ποτέ μια παρόμοια νίκη εναντίον των «μπιανκονέρι».

Ο Τότι, ο Τούντορ και τα τέσσερα δάχτυλα

Και πώς κατέληξε ο Τούντορ μέσα σε έναν θρίαμβο των Ρωμαίων να γίνει πρωταγωνιστής;

Όλα συνέβησαν στο 58ο λεπτό περίπου, όταν ο Κροάτης μπήκε στη θέση του Κόντε με το σκορ στο 2-0... Ο Τότι κάνει την χειρονομία προς το μέρος του. Ο Καπέλο χειροκροτεί τον αρχηγό του.

«Δεν είμαι τρελός, κι αν κάνω κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος. Ο Τούντορ το ξέρει, και το ξέρω και γω. Έτσι αυτή η διαμάχη πρέπει να παραμείνει μεταξύ μας», εξήγησε ο Τότι μετά το τελικό σφύριγμα.

«Το έμαθα αργότερα, αλλιώς θα είχα πάει στον Φραντσέσκο στα αποδυτήρια και θα τον είχα κλωτσήσει στον κώλο...» έλεγε ο Ντελ Πιέρο, περισσότερο χαριτολογώντας. «Μπράβο, αλλά λίγο παιδαριώδες», σχολίαζε ο Πλατινί. «Οι πρωταθλητές θα έπρεπε να έχουν περισσότερο σεβασμό, ακόμα και όταν κερδίζουν μεγάλες ομάδες», απάντησε απότομα ο Λίπι από την πλευρά του.

Σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό κίνητρο για τη χειρονομία παρέμεινε μυστήριο μέχρι το 2020, όταν ο Τότι, ξανά ζωντανά στο Instagram με τον Ντελ Πιέρο, εξήγησε.

«Δεν θα τολμούσα ποτέ να σου το κάνω αυτό. Το έκανα στον Τούντορ επειδή μου έριχνε αγκωνιές και μούδιαζε όλο μου το χέρι. Ήταν φρικτός πόνος, ήθελα να κλάψω. Όταν συναντηθήκαμε ξανά, αυτή η χειρονομία ήρθε ενστικτωδώς».

Η σφαλιάρα του Τούντορ και το μαφιόζικο γράμμα

Η βεντέτα όμως δεν έμεινε εκεί και φυσικά ο Τούντορ δεν είχε ξεχάσει. Το 2005, ο Κροάτης επιτέθηκε στον Τότι στη μέση του γηπέδου, σοκάροντας όλους τους φιλάθλους, ρίχνοντάς του σφαλιάρα.

Δύο ημέρες μετά το περιστατικό, βρέθηκε ένας φάκελος με γράμμα στην πόρτα του που έγραφε: «Έχεις δύο όμορφα παιδιά, μια συγγνώμη είναι αρκετή».

H La Gazzetta είχε υποστηρίξει πως η Curda Sud Roma, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρόμα, ήταν πίσω από αυτό το γράμμα.

Ο Τούντορ όντως βγήκε με συνέντευξη Τύπου και ζήτησε συγγνώμη από τον Τότι.

Τούντορ: «Αν τον δω, θα τον φιλήσω»

Χρόνια αργότερα, όταν ο Τούντορ ανέλαβε προπονητής της Ουντινέζε ρωτήθηκε για την μεταξύ τους διαμάχη, αλλά είχε θάψει για τα καλά το «τσεκούρι του πολέμου...».

«Τα τέσσερα δάχτυλα του Τότι; Είναι πράγματα από το γήπεδο, που συνέβησαν πριν από 20 χρόνια . Αν μείνω εδώ του χρόνου και παίξω εναντίον της Ρόμα, όταν τον δω θα τον φιλήσω. Ο Τότι είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών»!.

