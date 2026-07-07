Η Μαδέρα τίμησε τον Ρονάλντο με ένα εντυπωσιακό drone show για το τελευταίο ματς του σε Μουντιάλ

Έπειτα από μία πορεία 20 ετών στα Παγκόσμια Κύπελλα, ο 41 ετών Κριστιάνο Ρονάλντο τιμήθηκε από την ιδιαίτερη πατρίδα του παρά την ήττα της Πορτογαλίας με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο νυχτερινός ουρανός πάνω από το Φουνσάλ της Μαδέρας, τη γενέτειρα του Ρονάλντο, φωτίστηκε από εκατοντάδες drones.
Βίντεο από το εντυπωσιακό σόου με drones προς τιμήν του Ρονάλντο, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων του ποδοσφαίρου.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από κατοίκους και φορείς της τοπικής κοινωνίας της Μαδέρας. Στόχος ήταν να τιμήσουν και να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχαιρέτησε, το τελευταίο του Μουντιάλ φορώντας τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.
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