Η ναυμαχία που έγινε στην Ελλάδα και έκαναν κορεό οι οπαδοί της Μπέτις

Όταν Μπέτις και Παναθηναϊκός έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους στο «Καρτούχα» υπό τους ήχους του ύμνου του Europa League, τα βλέματα όλων έπεσαν στο εκπληκτικό coreo που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί των γηπεδούχων, προκειμένου να δώσουν το σύνθημα της ανατροπής στον Μάνουελ Πελεγκρίνι και τους παίκτες του.

Μπροστά από το «πέταλο» των φανατικών οπαδών της Μπέτις υπήρχε ένα πανό που έγραφε «A la conquista por tu Santo Escud», το οποίο στα ελληνικά σημαίνει «Πάμε για την κατάκτηση για το ιερό σου σήμα», ενώ όσοι βρίσκονταν στις εξέδρες κρατούσαν ένα άλλο που απεικόνιζε έναν στρατιώτη στα πράσινα σε μία ναυμαχία, όπου στο βάθος υπήρχε η Αγιά Σοφιά.

