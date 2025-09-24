Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού: Οι «πράσινες» αλλαγές και οι χρυσές λεπτομέρειες

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε την πράσινη φανέλα της ομάδας για τη φετινή σεζόν που ξεκινά επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου με το πρώτο τζάμπολ της Ευρωλίγκας και το ματς με τη Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ.
Όπως φαίνεται και από το βίντεο της παρουσίασης, η φετινή εμφάνιση έχει αρκετές αλλαγές.
Ξεχωρίζει το πράσινο στον χορηγό που αντικατέστησε το κόκκινο χρώμα, οι χρυσές λεπτομέρειες στο σήμα και στον χορηγό και φυσικά το όνομα PANATHINAIKOS στο κέντρο της φανέλας.
Η εμφάνιση αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τους φίλους του «τριφυλλιού».
