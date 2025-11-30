Η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο που έχασε τους Ολυμπιακούς αλλά «γκρέμισε» την πασαρέλα

Ήταν οι προκριματικοί για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, μία δύσκολη περίοδος για τη Γερμανίδα δρομέα Άλικα Σμιντ, όταν η γερμανική ομάδα την απέκλεισε λόγω επίδοσης για την αντιπροσωπεία.

Για την αθλήτρια Σμιντ, αυτή η απογοήτευση θα μπορούσε να την είχε γονατίσει, αλλά ευτυχώς, το «τάλαντο» της επιφύλασσε ένα ακόμα δρόμο. Λίγο αργότερα, αποκάλυψε ότι εξασφάλισε μια θέση ως μοντέλο για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η δρομέας των 400 μέτρων, η οποία ήταν μέλος της ομάδας στίβου της Γερμανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δεν σπατάλησε πολύ χρόνο να μεμψιμοιρεί, και ανέβηκε στην πασαρέλα για τον Hugo Boss, παρακαλώ.

Αθλήτρια και μοντέλο...όπως κάτσει

«Είμαι σε πολύ καλή διάθεση και πραγματικά ενθουσιασμένη γιατί πετάω για Μιλάνο σήμερα. Σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ ωραίες μέρες στο Μιλάνο» είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 22χρονη αποκάλυψε ότι θα κάνει ένα σύντομο διάλειμμα από τον αθλητισμό, αφού δεν είχε την ευκαιρία να τρέξει στο Τόκιο. Για καλή της τύχη όμως, ήδη ήταν κορυφαίο θέμα συζήτησης εκείνη τη χρονιά, με πολλούς να τη θεωρούν την πιο σέξι αθλήτρια που έχει περάσει από τον στίβο.

Η Schmidt αγνοήθηκε τόσο για τις ομάδες σκυταλοδρομίας 4x400 μέτρων γυναικών όσο και για τη μικτή και πέρασε τις δύο εβδομάδες της στο Τόκιο παρακολουθώντας τη δράση στην τηλεόραση.

Είχε σημειώσει ατομικό ρεκόρ ενόψει των Αγώνων, αλλά ήταν απογοητευμένη που δεν της δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τα προσόντα της στην παγκόσμια σκηνή.

«Δεν θα πω ψέματα, δεν είμαι ικανοποιημένη με τους αγώνες μου φέτος», έγραψε τον Αύγουστο του 2021.

«Έχω δουλέψει σκληρότερα από ποτέ, μέρα με τη μέρα, ξεπέρασα τα όριά μου σε κάθε προπόνηση και έκανα τόσες πολλές θυσίες.»

«Δεν ήταν μια εύκολη χρονιά με τη μόλυνση από την Covid και τους τραυματισμούς μου, αλλά παρ' όλα αυτά, ξέρω τι είμαι ικανή να κάνω και διψάω για περισσότερα. Τώρα, θα κάνω ένα διάλειμμα και ανυπομονώ να επιστρέψω νιώθοντας φρέσκια και έτοιμη να προπονηθώ ξανά σκληρά».