Η πιο υποτιμημένη μορφή πολεμικής τέχνης είναι ελληνική

Μποξ, κραβ μαγκά, ζίου ζίτσου, καράτε. Μια από τις αρχαιότερες μορφές πάλης, εκείνη που καθιέρωσε την ίδια την πάλη, σπανίως αναφέρεται, διδάσκεται μαζικά ή ακούγεται.

Κι αυτή είναι η ελληνορωμαϊκή. Δύο άνδρες παλεύουν με λαβές και τεχνική να ρίξουν ο ένας τον άλλον και να επικρατήσουν.

Το συγκεκριμένο άθλημα υπάρχει ήδη από τα αρχαία χρόνια, με ορισμένους να το τοποθετούν ακόμη και στο 3000 π.Χ. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας όπου οι αθλητές αγωνίζονταν γυμνοί.

Με το πέρασμα των αιώνων, η πάλη διαδόθηκε και εξελίχθηκε αποκτώντας στοιχεία που δεν τα είχε στην αρχαία της μορφή. Σε κάθε περίπτωση, οι ρίζες της φτάνουν βαθιά μέσα στον χρόνο.

Αναπαράσταση πάλης σε γραμματόσημο από την Βουλγαρία | Shutterstock

Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 έφερε ξανά το άθλημα στο προσκήνιο. Βέβαια, ήταν ήδη δημοφιλές κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την τσαρική Ρωσία. Η αδιαφορία προερχόταν από τον αγγλοσαξωνικό κόσμο. Με εξαίρεση τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900 και 19004, η ελληνορωμαϊκή ήταν πάντοτε παρούσα.

Οι πρώτες νύξεις για την απομάκρυνσή της ξεκίνησαν μόλις δύο χρόνια πριν την Ολυμπιάδα του 2004 καθώς η ΔΟΕ θεωρούσε πως έχει μειωμένη δημοτικότητα αλλά και σύνδεση με το πρόβλημα του ντόπινγκ. Η συζήτηση επανήλθε λίγα χρόνια μετά όταν προτάθηκε πάλι η κατάργησή της για τους Ολυμπιακούς του 2020.

Οι διεθνείς αντιδράσεις επιβεβαίωσαν το αντίθετο και η απόφαση δεν προχώρησε. Η ελληνορωμαϊκή δεν είχε χάσει την δημοτικότητά της ή την επιρροή της παρά μόνο σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο πάντως, δύσκολα βρίσκει κανείς μαθήματα για ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα του κόσμου και της δικής μας ιστορίας. Ούτε είναι κάτι που το ακούμε γύρω μας με συχνότητα όπως ακούμε για άλλες μορφές πάλης. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει να ελκύει και να επιβιώνει.