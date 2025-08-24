Μενού

Η πρώτη αγωνιστική της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Τρία ματς είχε το μενού της πρώτης ημέρας του πρωταθλήματος της SuperLeague.

Reader symbol
Newsroom
SuperLeague
SuperLeague | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME
  • Α-
  • Α+

Με τρία ματς έκανε πρεμιέρα το πρωτάθλημα της SuperLeague το Σάββατο (23/8) για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη, ενώ εύκολα ο Άρης πέρασε στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»

Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Η Βαθμολογία

  1. Άρης 3
  2. Ατρόμητος 3
  3. Ολυμπιακός 3
  4. ΑΕΚ 0
  5. ΑΕΛ 0
  6. Κηφισιά 0
  7. Λεβαδειακός 0
  8. ΟΦΗ 0
  9. Παναθηναϊκός 0
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΠΑΟΚ 0
  12. Αστέρας AKTOR 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ