Η πρώτη αγωνιστική της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με τρία ματς έκανε πρεμιέρα το πρωτάθλημα της SuperLeague το Σάββατο (23/8) για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη, ενώ εύκολα ο Άρης πέρασε στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0.
Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.
1η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά
* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
Η Βαθμολογία
- Άρης 3
- Ατρόμητος 3
- Ολυμπιακός 3
- ΑΕΚ 0
- ΑΕΛ 0
- Κηφισιά 0
- Λεβαδειακός 0
- ΟΦΗ 0
- Παναθηναϊκός 0
- Πανσερραϊκός 0
- ΠΑΟΚ 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Παναιτωλικός 0
- Βόλος 0
