Η πρώτη αγωνιστική της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με τρία ματς έκανε πρεμιέρα το πρωτάθλημα της SuperLeague το Σάββατο (23/8) για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη, ενώ εύκολα ο Άρης πέρασε στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0.

Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Η Βαθμολογία

Άρης 3 Ατρόμητος 3 Ολυμπιακός 3 ΑΕΚ 0 ΑΕΛ 0 Κηφισιά 0 Λεβαδειακός 0 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Πανσερραϊκός 0 ΠΑΟΚ 0 Αστέρας AKTOR 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0