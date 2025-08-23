Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»

Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά το εκπληκτικό σουτ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο 93' έδωσε τη λύση στους πρωταθλητές και ο Ελ Καμπί στο 90'+7' υπέγραψε το τελικό 2-0, στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα της SuperLeague.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα πολύ μεγάλη φάση δεν υπήρχε. Ένα σουτ του Γκαρθία και ένα σχετικά επικίνδυνο γύρισμα προς στην εστία του Τζολάκη που έβγαλε ο Χανιώτης γκολκίπερ. Στο 14' από ένα γύρισμα του Κοστίνια δεν μπήκε κανείς στην πορεία της μπάλας για να σκοράρει.

Στο 19ο λεπτό υπήρξε νέα απειλή από τον Γκαρθία έπειτ από ένα αρκετά δυνατό σουτ του. Στο 35' ο Κοστίνια είχε και αυτός σουτ που έπιασε ο γκολκίπερ Τσιντώτας. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Τσιντώτα να προλαβαίνει τον Ελ Καμπί και με ένα 45λεπτο που δεν έθελξε από πλευράς θεάματος και ποδοσφαίρου. Ήταν γενικά αρκετά κακό.

Στο 2ο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έψαξε ξανά το γκολ αλλά δίχως να τα καταφέρει για ένα μεγάλο διάστημα στο σύνολο καθώς είχε ακυρωθέν γκολ. Στο 51ο λεπτό ο Ελ Καμπί βρήκε δίχτυα έπειτα από 2η προσπάθειά του πλην όμως σε 2ο χρόνο το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ. Στο 56' ήρθε η φάση με ένα καλό σουτ του Τσικίνιο που βρήκε κόντρα και έφυγε κόρνερ. Ο Αστέρας απείλησε στο 59' έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Εμμανουηλίδη και ένα σουτ του που αποκρούστηκε από τον Τζολάκη και ενώ είχε περάσει όποιον παίκτη του Ολυμπιακού βρήκε μπροστά του. Στο 73ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε δοκάρι έπειτα από σουτ του και στη συνέχεια υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ. Στο 76' μία κεφαλιά από τον Ελ Καμπί πέρασε ψηλά και έξω.

Γιαζίτσι | INTIME

Στο 82' ο Ελ Καμπί έχασε τη δυνατότητα να σκοράρει σε τετ α τετ σε 2 περιπτώσεις (με αντίπαλο φυσικά τον Τσιντώτα). Στο 84' ο Μουζακίτης είχε ένα σουτ που έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Στο 90ό λεπτό το φάουλ του Ροντινέι πέρασε εκτός. Στις καθυστερήσεις ο Γιαζίτζι είδε ότι είχε χώρο και έκανε μία σουτάρα - βολίδα για το 1-0. Φοβερή κίνηση και ακόμα πίο τρομερό γκολ. Στη συνέχεια ο Τσικίνιο είχε ένα φάουλ άουτ και το γκολ του Ελ Καμπί με σουτ από κοντά στο 98'.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα (81' Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62' Ζέλσον Μαρτίνς), Γκαρθία (62' Μουζακίτης), Έσε (73' Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81' Γιαζίτζι) και Ελ Καμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Tσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86' Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68' Κέτου), Καλτσάς (84' Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (68' Μούμο) και Μακέντα (84' Τζοακίν).