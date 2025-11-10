Μενού

Η στιγμή που ο Κωνσταντέλιας ανταποδίδει το χειροκρότημα της Λεωφόρου

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τον Κωνσταντέλια για το γκολ που πέτυχε και εκείνος ανταπέδωσε.

Το χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο που βρήκε νικητές τους «πράσινους», τα είχε όλα...

Γκολ, αγωνία, πάθος και μία μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε αναπτέρωσε τις ελπίδες των φιλοξενούμενων για θετικό αποτέλεσμα.

