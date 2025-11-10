Το χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο που βρήκε νικητές τους «πράσινους», τα είχε όλα...
Γκολ, αγωνία, πάθος και μία μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος με το γκολ που πέτυχε αναπτέρωσε τις ελπίδες των φιλοξενούμενων για θετικό αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το μεγάλο στοίχημα της Κίμπερλι, η δημοσιογράφος που μίλησε με Σαμαρά και το ώριμο μάρκετινγκ Τσίπρα
- «Ο Βασιλιάς»: Η προφορική ιστορία ενός αριστουργήματος του ελληνικού σινεμά
- Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
- Η στιγμή που ο Κωνσταντέλιας ανταποδίδει το χειροκρότημα της Λεωφόρου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.