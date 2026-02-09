Ilia Malinin: Ο «βασιλιάς» του καλλιτεχνικού πατινάζ που κέρδισε το χρυσό με μία «απαγορευμένη» φιγούρα

Ο Ilia Malinin βοήθησε την ομάδα των ΗΠΑ να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό του καλλιτεχνικού πατινάζ, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με μία «απαγορευμένη» φιγούρα, κόβοντας την ανάσα με την εμφάνισή του.

Ο νεαρός Αμερικανός, με ρωσική καταγωγή, βρέθηκε στον πάγο και εντυπωσίασε κοινό και κριτική επιτροπή με τις δεξιότητές του, έχοντας μόνο αντίπαλο τον Ιάπωνα Shun Sato.

Συγκέντρωσε 200.03 πόντους και άφησε στον Sato, που εμφανιζόταν επόμενος, την ευκαιρία να τον ξεπεράσει, κάτι που δεν έγινε.

Οι ΗΠΑ ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου με 69 πόντους, με την Ιαπωνία να ακολουθεί με 68 και την Ιταλία να μένει τρίτη με 60.

«Σκέφτηκα, εντάξει, εγώ κρίνω τις εξελίξεις. Πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω» είπε ο νεαρός, μετά τη μεγάλη του νίκη, την οποία πανηγύρισε τυλιγμένος με την αμερικανική σημαία.

Ο Ilia Milinin με την αμερικανική σημαία μετά τη νίκη του | EPA/NEIL HALL/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «απαγορευμένη» φιγούρα

Ο 20χρονος αθλητής, κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, έκανε ένα backflip, φιγούρα που είχε να γίνει από το 1998 - παράνομα - σε αγώνες και από το 1976 - νόμιμα - σε Ολυμπιακούς.

Η φιγούρα είχε κριθεί «παράνομη» μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 1976, όταν και αποφασίστηκε ότι είναι πολύ επικίνδυνη.

Πριν την αυγή του millennium, μία Γαλλίδα αθλήτρια την είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και την είχε εκτελέσει επιτυχώς, αλλά είχε τιμωρηθεί.

Το backflip νομιμοποιήθηκε, εκ νέου το 2024.

Το πρόγραμμα του Ilia Malinin στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς | EPA/NEIL HALL/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιος είναι ο Ilia Malinin, ο «βασιλιάς των τετραπλών»

Ο Ilia Malinin, γιος των επίσης Ολυμπιονικών Tatiana Malinina και Roman Skorniakov, είναι γνωστός ως ο «βασιλιάς των τετραπλών (σ.σ. αλμάτων)».

Ο νεαρός είναι ο μοναδικός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ που έχει καταφέρει να προσγειώσει τετραπλό Axel. Πρόκειται για ένα άλμα κατά το οποίο ο αθλητής πρέπει να κάνει 4,5 περιστροφές στον αέρα, πριν προσγειωθεί στο ένα πόδι με χάρη.

Ήταν, επίσης, ο μόνος αθλητής που έχει κατακτήσει και τους έξι τύπους τετραπλών αλμάτων στον τελικό του Γκραν Πρι του 2025.

Με το καλλιτεχνικό πατινάζ ασχολείται και η μικρή αδελφή του αθλητή, Elli Beatrice Malinina.

Οι γονείς τους είναι Ρώσοι, αλλά μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και για να μην περιμένουν να ανοίξει μία θέση γι΄αυτούς στην εθνική Ρωσίας, αποφάσισαν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ και να γίνουν Αμερικανοί πολίτες.

Έχουν αναλάβει την προπόνηση του Ilia από την ηλικία των έξι ετών και αποφάσισαν να κατεβαίνει στους αγώνες με το επίθετο της μητέρας του καθώς το Skorniakov είναι δύσκολο στην προφορά και ενδέχεται να εμπόδιζε την ανάδειξή του.