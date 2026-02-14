Ίλια Μαλίνιν: Ο «θεός του τετραπλού» βγήκε 8ος στον τελικό - «Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ»

Ο Αμερικανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, Ίλια Μαλίνιν, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο ατομικό αγώνισμα, με τα αποτελέσματά του να είναι σαφώς υποδεέστερα των ικανοτήτων του «βασιλιά των τετραπλών».

Ο Μαλίνιν, γνωστός και ως «θεός του τετραπλού», πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων μετά την εμφάνισή του στο ομαδικό, όπου με ένα backflipp και ένα τετραπλό Άξελ, προσπέρασε τον Ιάπωνα αντίπαλό του και χάρισε στους Αμερικανούς την πρώτη θέση στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

O παγκοσμίου φήμης πατινέρ κατατάχθηκε όγδοος, με την έκφραση της απόλυτης απογοήτευσης στο πρόσωπό του, αμέσως μετά το τέλος του προγράμματός, να δείχνει ότι ήξερε ήδη ότι έχει χάσει το ολυμπιακό όνειρο.

«Η πίεση των Ολυμπιακών, σε επηρεάζει πραγματικά» παραδέχθηκε, μετά το τέλος του αγώνα. «Η πίεση είναι εξωπραγματική. Δεν είναι εύκολο».

Και αυτό φάνηκε και στη βαθμολογία που συγκέντρωσε: 156,33 - πολύ μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ των 238,24 που είχε σημειώσει τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο συναίσθημα», είπε. «Προπονούμουν όλα αυτά τα χρόνια, (...) ειλικρινά πέρασε τόσο γρήγορα. Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τι να κάνω ή οτιδήποτε άλλο. Όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα» είπε και προσέθεσε: «Η ζωή μου είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, και λίγο πριν πάρω θέση (σ.σ. για το πρόγραμμα), ένιωσα όλες αυτές τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις, τις σκέψεις να με κατακλύζουν. Ήταν τόσο συντριπτικό. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή».

Ο Μιχαΐλ Σαϊντόροφ από το Καζακστάν, πήρε την πρώτη θέση στον τελικό, δεύτερος αναδείχθηκε ο Ιάπωνας Γιούμα Καγκιγιάμα και τρίτος ο συμπατριώτης του, Σάτο Σουν.