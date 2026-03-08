Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Η πρωτεύουσα «τρέχει» από νωρίς

Σε έντονους αθλητικούς ρυθμούς κινείται το πρωί της Κυριακής η πρωτεύουσα, καθώς ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας να είναι σε εξέλιξη. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 08:15 από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πρώτους δρομείς να έχουν ήδη περάσει τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην Πλατεία Συντάγματος λειτουργεί από το πρωί το «Χωριό των Χορηγών», ενώ οι απονομές των διακριθέντων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη μία το μεσημέρι.





Η διοργάνωση συνεχίζεται με τους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας. Στις 11:45 αναμένεται η εκκίνηση του Family Run, ενώ στις 12:00 θα ακολουθήσει ο αγώνας των Special Olympics Hellas και ΑμεΑ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα κορυφώνεται με τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων, ο οποίος ξεκινά στις 12:15 από την οδό Ερμού, με όλες τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται επίσημα στις 14:05.

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των αγώνων, ισχύουν αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 14:00. Βασικοί οδικοί άξονες όπως οι Λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Σόλωνος παραμένουν κλειστοί σε όλο το μήκος τους. Επίσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις Πλατείες Συντάγματος και Ομονοίας, καθώς και σε τμήματα των οδών Πατησίων (έως την Αγ. Μελετίου), Φιλελλήνων, Λεωφόρου Συγγρού (από τη Φραντζή), Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας.



Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε όλη τη διαδρομή, ενώ κλειστές είναι επίσης οι οδοί Βασιλίσσης Όλγας, Αρδηττού και Ηρώδου Αττικού. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την οδό Πειραιώς ή τη Χαμοστέρνας για την εξυπηρέτησή τους.