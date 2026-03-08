Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Η πρωτεύουσα «τρέχει» από νωρίς

Σε έντονους αθλητικούς ρυθμούς κινείται το πρωί της Κυριακής η πρωτεύουσα, καθώς ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας να είναι σε εξέλιξη. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 08:15 από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πρώτους δρομείς να έχουν ήδη περάσει τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Στην Πλατεία Συντάγματος λειτουργεί από το πρωί το «Χωριό των Χορηγών», ενώ οι απονομές των διακριθέντων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη μία το μεσημέρι.
Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω των αγώνων, ισχύουν αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 14:00. Βασικοί οδικοί άξονες όπως οι Λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας και Σόλωνος παραμένουν κλειστοί σε όλο το μήκος τους. Επίσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις Πλατείες Συντάγματος και Ομονοίας, καθώς και σε τμήματα των οδών Πατησίων (έως την Αγ. Μελετίου), Φιλελλήνων, Λεωφόρου Συγγρού (από τη Φραντζή), Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Κηφισίας.
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε όλη τη διαδρομή, ενώ κλειστές είναι επίσης οι οδοί Βασιλίσσης Όλγας, Αρδηττού και Ηρώδου Αττικού. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την οδό Πειραιώς ή τη Χαμοστέρνας για την εξυπηρέτησή τους.
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος
- Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.