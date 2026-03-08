Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, η εκτίμηση Λέκκα - «Φοβηθήκαμε πολύ» λέει κάτοικος

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Κυριακή (08/03), στη Θεσπρωτία, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού, που κατεγράφη στις 05:32 στη Θεσπρωτία, εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Του σεισμού, ακολούθησαν και αρκετοί μετασεισμοί, μεγέθους ακόμα και 4,7 βαθμών, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κέρκυρα, Λευκάδα, όλες τις περιοχές της Ηπείρου, ακόμα και μέχρι την Πάτρα.

Σεισμός στη Θεσπρωτία | Γεωδυναμικό

Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό

Ο Ευθύμης Λέκκας , μίλησε στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν διαδοχικές δονήσεις ύστερα, είναι «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός.



«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν» κάλεσε ο ίδιος.

Ανησυχία των κατοίκων

Ο ισχυρός σεισμός έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης» σημείωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

«Πεταχτήκαμε από το κρεβάτια, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ» δήλωσε κάτοικος.