ΗΠΑ - Βέλγιο: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Οι ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 03:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία - Ισπανία.
Οι οικοδεσπότες Αμερικανοί έχουν κερδίσει ως τώρα τις εντυπώσεις ενώ βρέθηκαν στους «16» εύκολα, αποκλείοντας τη Βοσνία με 2-0.
Αντίθετα, το Βέλγιο προκρίθηκε με δυσκολία χάρη στο 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο, ΕΡΤ1
19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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