ΗΠΑ - Βέλγιο: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Οι ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 03:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία - Ισπανία.

Οι οικοδεσπότες Αμερικανοί έχουν κερδίσει ως τώρα τις εντυπώσεις ενώ βρέθηκαν στους «16» εύκολα, αποκλείοντας τη Βοσνία με 2-0.

Αντίθετα, το Βέλγιο προκρίθηκε με δυσκολία χάρη στο 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο, ΕΡΤ1

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1