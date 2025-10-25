Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82: Δεν σταμάτησε ούτε στη Θεσσαλονίκη η αήττητη ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού κατάφερε να περάσει εύκολα και από το Ιβανώφειο. Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε του Ηρακλή με 82-61 και έτσι συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας και με 4-0 ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Στο 1-3 έπεσαν οι γηπεδούχοι.

Η Ένωση πάτησε γκάζι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και... χάθηκε, δείχνοντας την ανωτερότητα της και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει ο Γηραιός και να αγχώσει τη Βασίλισσα.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr