Ηρακλής - ΑΕΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ντέρμπι από τα παλιά στο Ιβανώφειο με το Ηρακλής - ΑΕΚ στις 17:30.

ηρακλησ αεκ μπασκετ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS
Στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής στη Stoixman GBL. Στις 17:30 ξεκινά η αναμέτρηση Ηρακλής - ΑΕΚ, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι «κυανόλευκοι» προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες από τον ΠΑΟΚ εκτός και τη Μύκονο εντός έδρας, αποτελέσματα που ήρθαν μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του Προμηθέα Πάτρας. Σε αυτά τα παιχνίδια είδαν τους αντιπάλους τους να κάνουν συνολικά 36 λάθη (12 ανά αγώνα), με αποτέλεσμα να πάρουν μόνο 29 πόντους από αυτά (9,66 μέσος όρος).

Η «Ένωση» είναι μία από τις δύο ομάδες –η άλλη είναι ο Ολυμπιακός- που μπήκαν στο Πρωτάθλημα με 3/3. Είναι κάτι που έκανε έπειτα από τρία χρόνια (1-2 το 2023-24, 2-1 το 2024-25) και για 10η φορά στην ιστορία της στη Stoiximan GBL. Στην εξέλιξη των δύο αγώνων που έδωσε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες στην έδρα της με τον Πανιώνιο και την Καρδίτσα Ιαπωνική, η «Ένωση» πήρε διαφορές 29 και 25 πόντων αντίστοιχα, ενώ δεν βρέθηκε πίσω με διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου.

 

