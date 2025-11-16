Ηρακλής - Κολοσσός LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, με την αναμέτρηση Ηρακλής - Κολοσσός, συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 13:00, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.

Ηρακλής - Κολοσσός Live streaming

Ηρακλής - Κολοσσός LIVE

Ο Ηρακλής πριν το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής, μετρούσε τέσσερις διαδοχικές ήττες που ακολούθησαν τη νίκη της πρεμιέρας επί του Προμηθέα Πάτρας. Ο Κολοσσός μετά από δύο ματς στη Ρόδο στα οποία νίκησε τον Πανιώνιο και ηττήθηκε από τον Προμηθέα Πάτρας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη εκεί όπου σημείωσε την πρώτη νίκη του στη σεζόν επί του Άρη.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 10η φορά στη Stoiximan GBL με εκείνη της Ρόδου να έχει ισχνό προβάδισμα (4-5). Πρόκειται για ένα ζευγάρι στο οποίο οι έδρες δεν διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο αφού τέσσερα από τα εννιά παιχνίδια τους κρίθηκαν υπέρ των εκάστοτε φιλοξενούμενων. Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι και τα τέσσερα παιχνίδια των δύο ομάδων στο Ιβανώφειο (2-2) κρίθηκαν με διαφορές μέχρι τριών πόντων.