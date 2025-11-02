Ηρακλής: «Ο Δημήτρης Σπανός έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ, νίκησε συμπτωματικά τον ΠΑΟΚ Β'»

Μετά από περίπου 40 μέρες ο Δημήτρης Σπανός αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Λίγο μετά την ισοπαλία του Γηραιού με την Αναγέννηση Καρδίτσας οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την απόφαση τους να λύσουν τη συνεργασία τους, αφήνοντας... αιχμές κατά του έμπειρου κόουτς, πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ρόστερ και έκανε «συμπτωματική» νίκη επί του ΠΑΟΚ Β'!

Σε αυτό το διάστημα που εργάστηκε στον Ηρακλή ο Δημήτρης Σπανός έκανε πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ήρθε ισόπαλος σε Καρδίτσα και στο ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου, ενώ έχασε από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για τη League Phase του Κυπέλλου με 3-1.

