Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, όχι όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στα ματς του ομίλου του στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, ωστόσο αυτό δεν το θέλει ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ιρανοί.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ τόνισε: «Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο».
Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι έχει ανοίξει συζητήσεις με τη FIFA για τη δυνατότητα μεταφοράς των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και η παγκόσμια ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει ότι το πρόγραμμα του τουρνουά παραμένει αμετάβλητο.
