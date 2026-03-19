Μενού

Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, όχι όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, δήλωσε ότι η χώρα του θα μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι και το τουρνουά του καλοκαιριού.

Reader symbol
Newsroom
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν
  • Α-
  • Α+

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στα ματς του ομίλου του στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, ωστόσο αυτό δεν το θέλει ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ιρανοί.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ τόνισε: «Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι έχει ανοίξει συζητήσεις με τη FIFA για τη δυνατότητα μεταφοράς των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και η παγκόσμια ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει ότι το πρόγραμμα του τουρνουά παραμένει αμετάβλητο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ