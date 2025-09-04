Μενού

Ισπανία - Ελλάδα LIVE: Ο αγώνας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ για την πρωτιά στον όμιλο

Ισπανία - Ελλάδα LIVE στις 21:30 για την 5η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Newsroom
Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Ο Ντόρσεϊ στο ματς Ελλάδα - Βοσνία για το Ευρωμπάσκετ 2025 | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ισπανία απόψε (21:30) για την πρώτη θέση στον γ' όμιλο του EuroBasket 2025 καθώς έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από τη Novasports Start όσο και την ΕΡΤ News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

