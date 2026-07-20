Ισπανία εναντίον Αργεντινής: Πόσα χρήματα πήρε η νικήτρια του Μουντιάλ

Με το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, πηγαίνει σπίτι της η Ισπανία μετά τον θρίαμβο επί της Αργεντινής με 1-0. Η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ εξασφάλισε 27 εκατ. δολάρια για την παρουσία της στους «4» ενώ με την νίκη στον τελικό, αθροιστικά βάζει στο ταμείο της 51 εκατ. δολάρια.

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