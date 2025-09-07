Μενού

Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Πρόκριση με «42άρα» Ντόντσιτς και τώρα Γερμανία

Η Σλοβενία απέκλεισε την Ιταλία και θα παίξει με τη Γερμανία στα προημιτελικά.

Ιταλία - Σλοβενία
Ο Λούκα Ντόντσιτς | FIBA
Η Σλοβενία άντεξε την αντεπίθεση της Ιταλίας στην τέταρτη περίοδο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι, 10 ριμπάουντ), πήρε τη νίκη με 84-77 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία, για μία θέση στην τετράδα.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια

Οι Σλοβένοι έφτασαν να προηγηθούν ως και με 19 πόντους με τον εντυπωσιακό Ντόντσιτς, όμως η Ιταλία ροκάνισε τη διαφορά μειώνοντας στον πόντο (77-78) δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, στο φινάλε η Σλοβενία κατάφερε να έχει σωστές επιλογές, σε συνδυασμό και με τα λάθη των Ιταλών, και να πάρει τη νίκη - πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

