Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Πρόκριση με «42άρα» Ντόντσιτς και τώρα Γερμανία

Η Σλοβενία άντεξε την αντεπίθεση της Ιταλίας στην τέταρτη περίοδο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι, 10 ριμπάουντ), πήρε τη νίκη με 84-77 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία, για μία θέση στην τετράδα.

Οι Σλοβένοι έφτασαν να προηγηθούν ως και με 19 πόντους με τον εντυπωσιακό Ντόντσιτς, όμως η Ιταλία ροκάνισε τη διαφορά μειώνοντας στον πόντο (77-78) δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, στο φινάλε η Σλοβενία κατάφερε να έχει σωστές επιλογές, σε συνδυασμό και με τα λάθη των Ιταλών, και να πάρει τη νίκη - πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

