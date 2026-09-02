Ήθελαν να απαγάγουν τον Κιλιάν Μπαπέ – 18χρονος συνελήφθη στη Γαλλία

Στο στόχαστρο 18χρονου φέρεται να είχε βρεθεί ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, σχεδίαζε την απαγωγή του Γάλλου ποδοσφαιριστή, μαζί με ακόμη 25 εύπορους ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος και των επιχειρήσεων.

Ο 18χρονος, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Lester Z», συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές και βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ μαζί του συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Le Parisien, ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε σε σχέδιο με στόχο την απαγωγή ή ληστεία συνολικά 26 εύπορων προσώπων από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

🔵INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s’en prendre à 26 personnes



Cette bande projetait d’enlever et d’agresser des chefs d’entreprise, mais aussi un rappeur et… le footballeur Kylian Mbappé



➡️… pic.twitter.com/GYzxRCmgVx — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να ήταν και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 18χρονος φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τον Γάλλο διεθνή, ωστόσο το σχέδιο δεν προχώρησε μετά τις συλλήψεις.

Ο νεαρός βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει στις Αρχές ότι δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά λειτουργούσε ως μεσάζων. Μάλιστα, φέρεται να έχει κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός «ανώτερου αφεντικού», το οποίο είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου.

Η έρευνα των γαλλικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων και ποιοι βρίσκονταν πίσω από το φερόμενο σχέδιο.