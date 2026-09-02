Μενού

Ήθελαν να απαγάγουν τον Κιλιάν Μπαπέ – 18χρονος συνελήφθη στη Γαλλία

Στόχος ενός 18χρονου ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο νεαρός σχεδίαζε, σύμφωνα με δημοσίευμα, την απαγωγή του Γάλλου ποδοσφαιριστή και άλλων 25 εύπορων ανθρώπων.

Reader symbol
Newsroom
Κιλιάν Μπαπέ
Κιλιάν Μπαπέ | Shutetrstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο στόχαστρο 18χρονου φέρεται να είχε βρεθεί ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, σχεδίαζε την απαγωγή του Γάλλου ποδοσφαιριστή, μαζί με ακόμη 25 εύπορους ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος και των επιχειρήσεων.

Ο 18χρονος, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Lester Z», συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές και βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ μαζί του συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Le Parisien, ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε σε σχέδιο με στόχο την απαγωγή ή ληστεία συνολικά 26 εύπορων προσώπων από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

 

Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να ήταν και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 18χρονος φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τον Γάλλο διεθνή, ωστόσο το σχέδιο δεν προχώρησε μετά τις συλλήψεις.

Ο νεαρός βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει στις Αρχές ότι δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά λειτουργούσε ως μεσάζων. Μάλιστα, φέρεται να έχει κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός «ανώτερου αφεντικού», το οποίο είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου.

Η έρευνα των γαλλικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων και ποιοι βρίσκονταν πίσω από το φερόμενο σχέδιο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ