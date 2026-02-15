Μενού

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE σήμερα στην πρεμιέρα για τα πλέι οφ ανόδου από τον Νότιο όμιλο της Super League 2.

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE
Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ανοίγει η αυλαία για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Πανιώνιο στη Μεσσηνιακή πόλη, για τον νότιο όμιλο. Καλαμάτα -Πανιώνιος LIVE στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE

Οι δύο ομάδες μπάινουν στα πλέι οφ με τρεις βαθμούς διαφορά. Η ομάδα της Καλαμάτας έχει την ευκαιρία με νίκη ουσιαστικά να «κλειδώσει» το εισιτήριο ανόδου, ενώ από την άλλη ο Πανιώνιος θέλει να «πιάσει» τη «Μαύρη Θύελλα» και στη συνέχεια να διεκδικήσει εκείνος την πρώτη θέση και το εισιτήριο για τη Super League.

Super League 2 - Πλέι οφ ανόδου

1η αγωνιστική (15/2) - Νότιος όμιλος

Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 15:00
Καλαμάτα - Πανιώνιος 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 25β.
2. Πανιώνιος 22
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β' 14

 

