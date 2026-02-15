Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ανοίγει η αυλαία για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Πανιώνιο στη Μεσσηνιακή πόλη, για τον νότιο όμιλο. Καλαμάτα -Πανιώνιος LIVE στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE
Οι δύο ομάδες μπάινουν στα πλέι οφ με τρεις βαθμούς διαφορά. Η ομάδα της Καλαμάτας έχει την ευκαιρία με νίκη ουσιαστικά να «κλειδώσει» το εισιτήριο ανόδου, ενώ από την άλλη ο Πανιώνιος θέλει να «πιάσει» τη «Μαύρη Θύελλα» και στη συνέχεια να διεκδικήσει εκείνος την πρώτη θέση και το εισιτήριο για τη Super League.
Super League 2 - Πλέι οφ ανόδου
1η αγωνιστική (15/2) - Νότιος όμιλος
Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 15:00
Καλαμάτα - Πανιώνιος 15:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 25β.
2. Πανιώνιος 22
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β' 14
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.