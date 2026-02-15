Χαμός με τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην Ξάνθη: Το κόστος ξεπερνά τα 80.000 ευρώ

Η αντιπολίτευση του δήμου στην Ξάνθη καταγγέλλει τη συναυλία που έχει προγραμματιστεί για το καρναβάλι με την Ελένη Φουρέιρα καθώς φέρεται να στοιχίζει 80 χιλιάδες ευρώ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, χαρακτηρίζει ως «υπερβολική δαπάνη» το κόστος του θεάματος διευκρινίζοντας ωστόσο ότι: «Προφανώς δεν έχουμε κάτι με την καλλιτέχνη, θέλουμε να παρουσιαστεί στην πόλη».

Στη συνέχεια εξηγεί ότι μέρος της καταγγελίας αφορά το γεγονός ότι ο δήμος δεν απευθύνθηκε στην Panik Records αλλά σε τρίτους για να οργανωθεί το event, θεωρώντας ότι η διαμεσολάβηση ήταν μια αιτία αύξησης του κόστους.

«Η αμοιβή της καλλιτέχνιδας ήταν στα 36.000 ευρώ και όλα τα άλλα έξοδα ήτυαν τα διοικητικά έξοδα και ο τεχνικός εξοπλισμός», ανέφερε.