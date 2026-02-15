«Μας βάλανε και πολεμήσαμε. Βγάλαμε τα μάτια μας. Εσύ από 'δω, εγώ από την άλλη μεριά. Χάσαμε και οι δυο. Ο άνθρωπος με τον άνθρωπο και ο λύκος με τον λύκο. Τίποτα δεν απόμεινε εδώ πέρα». Μία ατάκα, ένας μονόλογος λίγων δευτερολέπτων του Διονύση Παπαγιαννόπουλου, καθώς κερνάει τσιγάρο τον «πολιτικό αντίπαλό» του, Μάνο Κατράκη, περικλείει μέσα του όλη την αλήθεια για τα Δεκεμβριανά και τον ελληνικό εμφύλιο. Και η σκηνή γίνεται ακόμη πιο σκληρή, από την παγωμένη και σιωπηλή μορφή του Μάνου Κατράκη. Την ιστορία την γράφουν οι νικητές...

Η παραπάνω σκηνή είναι από τη βραβευμένη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Ταξίδι στα Κύθηρα. Μια ταινία γεμάτη συμβολισμούς, με τον πρωταγωνιστή, που υποδύεται ο Μάνος Κατράκης, να επιστρέφει από τη Σοβιετική Ένωση όπου ήταν πολιτικός εξόριστος, αλλά δεν μπορεί να βρει «σπίτι».

Το φινάλε του Παπαγιαννόπουλου και του Κατράκη

Η συγκεκριμένη σκηνή που περιγράψαμε στην αρχή, είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη στην ταινία. Ο «Δεξιός» συναντά τον «Αριστερό», ο καθένας κουβαλώντας τις δικές του ήττες.

«Δεξιός» ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, που όσοι τον γνώριζαν τον κατατάσσουν ιδεολογικά στον συγκεκριμένο χώρο. Και «Αριστερός» ο κομμουνιστής Μάνος Κατράκης. Στο κύκνειο άσμα της μεγάλης τους καριέρας.

Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους στις 21 Απριλίου του 1984. Οκτώ ημέρες νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος!

Μέσα στην ίδια χρονιά, στις 3 Σεπτέμβρη, πεθαίνει και ο Μάνος Κατράκης. Ενδιάμεσα είχε παίξει και στην ταινία «Τα χρόνια της θύελλας». Όλοι όμως θυμούνται το «Ταξίδι στα Κύθηρα» ως το «αντίο» δύο εκ των μεγαλύτερων ηθοποιών της γενιάς τους.

Τριλογία της Σιωπής

Η συγκεκριμένη ταινία, η 8η του Θόδωρου Αγγελόπουλου, είναι η πρώτη από την «Τριλογία της Σιωπής» που ολοκληρώθηκε τα επόμενα χρόνια με τον Μελισσοκόμο και το Τοπίο στην ομίχλη.

Κέρδισε 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών, το βραβείο σεναρίου και το βραβείο Fipresci, ενώ προτάθηκε και για Χρυσό Φοίνικα.