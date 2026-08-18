Κάλινιτς: «Έδωσε πόνο» στη ζωή και την καριέρα του

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Νίκολα Κάλινιτς να αποσυρθεί από τη ενεργό δράση, παραμένοντας όμως στον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα ως μέλος στο προπονητικό επιτελείο, ήταν λογικό να ξαφνιάσει όσους διάβασαν την λιτή δήλωση του, παρόλα αυτά μοιάζει για τον ίδιο να ήταν μονόδρομος.

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο ρόστερ του αγαπημένου των «ερυθρολεύκων» και τη νέα σεζόν, παρόλα αυτά είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες πως δεν ήταν στα σχέδια του νέου προπονητή της ομάδας, Ίμπον Ναβάρο.

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