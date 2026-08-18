Ευγενία Σαμαρά: Οι βουτιές σε καταρράκτες και το «όνειρο ζωής» στο Μεξικό

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει το ταξίδι της στο Μεξικό, εκπληρώνοντας, όπως έχει αναφέρει, ένα όνειρο ζωής. Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις εξορμήσεις της και αυτή τη φορά δημοσίευσε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό Hierve el Agua.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Ευγενία Σαμαρά ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook εικόνες από το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, το οποίο είναι γνωστό για τους εντυπωσιακούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς του που θυμίζουν παγωμένους καταρράκτες.

Στο ταξίδι της στο Μεξικό βρίσκονται μαζί της ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες. Η ηθοποιός πόζαρε πάνω στους βράχους φορώντας πράσινο μπικίνι με καφέ λεπτομέρεια, απολαμβάνοντας το ξεχωριστό τοπίο και τις φυσικές πισίνες της περιοχής.

Στην ανάρτησή της, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε και ορισμένες πληροφορίες για το Hierve el Agua, εξηγώντας ότι, παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, οι σχηματισμοί δεν αποτελούν πραγματικούς καταρράκτες.

Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Το όνομα «Hierve el Agua» σημαίνει «το νερό βράζει», αν και στην πραγματικότητα οι πηγές έχουν θερμοκρασία περίπου 22-25 βαθμούς Κελσίου. Η ονομασία προέκυψε από τις φυσαλίδες και την κίνηση του νερού στις πηγές.

Στην περιοχή υπάρχουν δύο βασικοί απολιθωμένοι σχηματισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει σε ύψος περίπου 95 μέτρων. Η ιδιαίτερη όψη τους έχει δημιουργηθεί από τη σταδιακή εναπόθεση ασβεστίου και άλλων ορυκτών πάνω στα πετρώματα.

«Mexico Journal. Entry 10 – Hierve el Agua. Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή!», έγραψε μεταξύ άλλων η ηθοποιός, κλείνοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».

Το Hierve el Agua είναι ένας ακόμη σταθμός στο ταξίδι της παρέας στο Μεξικό. Τις προηγούμενες ημέρες, Ευγενία Σαμαρά, Νίκος Μουτσινάς και Κωνσταντίνος Δέδες επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο του Teotihuacán, τον οποίο η ηθοποιός περιέγραψε ως τον «τόπο όπου γεννιούνται οι θεοί».

Παρακολούθησαν επίσης από κοντά μια παραδοσιακή βραδιά μεξικανικής πάλης Lucha Libre, με την Ευγενία Σαμαρά να εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τον θρυλικό Μεξικανό παλαιστή Blue Panther.