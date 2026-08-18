Ποιο είναι το ελληνικό νησί που ήθελαν να αγοράσουν οι Beatles

Πριν από 59 χρόνια, το μεγαλύτερο συγκρότημα εκείνης της εποχής, οι Beatles, έφταναν στην Ελλάδα. Ήταν Ιούλιος του 1967 και τα τέσσερα μέλη της μπάντας έφταναν στη χώρα μας μαζί με τις συντρόφους τους. Δεν ήταν ένα τόσο ψυχαγωγικό ταξίδι.

Στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του 1995 The Beatles Anthology (επεισόδιο 6), ο Τζορτζ Χάρισον είχε αποκαλύψει: «Κάποιος είχε πει “πρέπει να επενδύσετε χρήματα”, και σκεφτήκαμε, «λοιπόν, ας αγοράσουμε ένα νησί. Θα πάμε εκεί απλώς για να αποσυνδεθούμε από όλα”. Νοικιάσαμε μια βάρκα και οδηγήσαμε αυτή τη βάρκα πάνω-κάτω στις ακτές από την Αθήνα, κοιτάζοντας νησιά».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε αργότερα: «Η ιδέα ήταν να αποκτήσουμε ένα νησί και να κάνουμε απλώς ό,τι θέλουμε, ένα είδος χίπικης κοινότητας όπου κανείς δεν θα επεμβαίνει στον τρόπο ζωής μας».

Εκείνη την εποχή όμως υπήρχαν συναλλαγμαιτκοί περιορισμοί. Για να προχωρήσει μια τέτοια αγορά, απαιτούνταν άδεια από την βρετανική κυβέρνηση και μια σχετική αίτηση από τον δυνητικό αγοραστή.

Στις 25 Ιουλίου 1967, φαίνεται πως έγινε από τους δικηγόρους των Beatles προς την Τράπεζα της Αγγλίας μια τέτοια αίτηση. Μα τι κάνουν αυτά τα παιδιά;

Πολλά τα λεφτά για τους Fab Four

Η επιστολή αναφέρεται σε ένα ελληνικό νησί με περίπου 300.000 τετραγωνικά μέτρα καλλιεργήσιμης γης, με ελαιόδεντρα, παραλίες και βραχώδεις εκτάσεις.Το νησί θα κόστιζε περίπου 90.000 λίρες, και η ομάδα ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν 120.000 λίρες σε δολάρια ακινήτων συνολικά για να καλυφθούν τα νομικά έξοδα και η ανακαίνιση των ακινήτων.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές που καταγράφει ο δημοσιογράφος Jonathan Knott στο substack Beatles in Greece, φαίνεται πως αυτό το ζήτημα προκάλεσε προβληματισμούς στον τραπεζικό τομέα της Βρετανίας, που επεκτάθηκαν και στην πολιτική ζωή.

Συγκεκριμένα, το θέμα είχε συζητηθεί μεταξύ αξιωματούχων της Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών (Treasury), στην οποία συμμετείχε ο πιο ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου, ο μόνιμος γραμματέας Sir Dennis Rickett. Με το σκεπτικό ότι «οτιδήποτε έχει να κάνει με τους Beatles είναι πιθανό να προσελκύσει δημοσιότητα», το θέμα κοινοποιήθηκε στον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, John Diamond, ο οποίος ενέκρινε την αίτηση στις 13 Αυγούστου. Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, οι συζητήσεις για την αγορά νησιού από τους Beatles ματαιώθηκαν λόγω «νομικών δυσκολιών» καθώς απαιτούνταν «πρόσθετα ποσά».

Ξαφνικά όλο αυτό ακούγεται ομιχλώδες και τυλιγμένο από ένα πέπλο μυστηρίου.

Ποιο ήταν το νησί;

Αγία Τριάδα (νησί του Ευβοϊκού κόλπου): Ιστορίες από σχετική κειμενογραφία αναφέρουν πως ο Αλέξης Μάρδας, ο περιβόητος στενός φίλος της μπάντας είχε επισκεφθεί το νησί μαζί με τους Beatles και είχε πλησιάσει τον ιδιοκτήτη του, τον Σοφοκλή Παπανικολάου (ανηψιός του Γιώργου Παπανικολάου, του δημιουργού του «Παπ Τεστ» και πρώην ταμίας της βασιλικής αυλής).

Του είχε μεταβιβάσει το κρίσιμο ερώτημα, αν ήθελε να πουλήσει το νησί.

Ο Σοφοκλής είχε επενδύσει σε υποδομές του νησίού (ηλεκτρικές γεννήτριες και ακίνητα!) και δεν έδειχνε να διατεθειμένος να το αφήσει.

Τσουγκριά (νησάκι απέναντι από την Σκιάθο): Αρθρογραφία του ελληνικού Τύπου (εφημερίδα Μακεδονία), ανέφερε το ενδιαφέρον των Beatles για το νησί και φαίνεται πως ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε κάνει κάποια σχετική δήλωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Χούντας σε μια «ηρωική» κίνηση, είχε μπλοκάρει την αγορά (μέσω του Υπουργείου Γεωργίας), το οποίο θρυλείται πως τόνιζε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σε ανακοινώσεις του πως οι ακτές και τα νησιά πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα στον ελληνικό λαό και να μην ιδιωτικοποιούνται μαζικά.

Λιχαδονήσια; Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ The Beatles Anthology, το νησί Μονολιά από τα Λιχαδονήσια, φαίνεται πώς ταιριάζει με αυτό που ήθελαν να αγοράσουν οι Beatles. O Jonathan Knott αναφέρει επίσης και μια μαρτυρία από τον Γιώργο Λυμπέρη, κάτοχο γης στην Μονολιά, πως είχε ακούσει από τον παππού του πως ένας εκπρόσωπος των Beatles είχε επισκεφθεί το νησί και είχε κάνει έρευνες σχετικά με την αγορά του από το συγκρότημα.

Ο Λυμπέρης επίσης έχει αναφέρει πως ιστορικά, περίπου πέντε οικογένειες κατείχαν γη στο νησί, αλλά τα οικόπεδα χωρίστηκαν μέσω κληρονομιάς και σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 50 ιδιοκτήτες γης.

Κατά την αντίληψη του Γιώργου, δεν ήταν δυνατόν οι διάφοροι άνθρωποι που κατείχαν τη γη να συμφωνήσουν οριστικά στο να προχωρήσουν σε αυτό, οπότε τελικά η πώληση δεν έγινε. (Τα περισσότερα από τα μικρότερα Λιχαδονήσια ανήκουν στον τοπικό δήμο. Ένα, η Στρογγυλή, ανήκει στο ελληνικό ναυτικό και μπορεί να μην συμπεριλήφθηκε στα σχέδια για την πώληση.)

Κάπως έτσι φαίνεται πως οι Beatles ίσως να διαρπαγματεύτηκαν την αγορά των νησιών μέσω των δικηγόρων τους, αλλά οι συζητήσεις με τους διάφορους ιδιοκτήτες γης, πιθανότατα προκάλεσαν εμπόδια στην ολοκλήρωση της αγοράς.

Το μυστηριώδες "leslo"

Καταγράφεται σε πολλά βιβλία μελετητών της ιστορίας των Beatles πως είχαν δείξει ενδιαφέρον για ένα νησί που λεγόταν "leslo" ή "leso", αν και δεν υπάρχει καμία σύνδεση αυτής της ονομασίας με κάποιο γνωστό νησί. Στην αίτηση των Beatles υπήρχε κι ένα όνομα "aegos in Konstantinos", που επίσης δεν υπάρχει, αν και κάποιοι εικάζουν πως είναι το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου στην Φθιώτιδα, το οποίο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα Καμένα Βούρλα, εκεί όπου αναχωρούν πλοία για τα Λιχαδονήσια. Τίποτα τυχαίο.