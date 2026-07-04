Kαναδάς - Μαρόκο 0-3: Στους «8» του Μουντιάλ με δύο γκολ από τον Ουναΐ

Θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έκλεισε το Μαρόκο, που επικράτησε 3-0 του Καναδά στο Χιούστον και περιμένει Γαλλία ή Παραγουάη. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βορειοαφρικανούς, ο Αζεντίν Ουναΐ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να σημειώνει τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του. Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Οι Καναδοί ήταν πιο δραστήριοι στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Μπουνού να σταματά διαδοχικά τις προσπάθειες των Ντέιβιντ (5') και Ολουγουασέγι (10').

Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τα Λιοντάρια του Άτλαντα στο 22', όταν αποχώρησε τραυματίας ο Σαϊμπάρι, με τον Ραχίμι να τον αντικαθιστά και να καταγράφει την πρώτη απειλή από πλευράς Μαρόκου με μακρινό σουτ που σταμάτησε ο Κρεπό στο 28'. Τα επόμενα λεπτά περιλάμβαναν κυρίως ένταση και δυνατά μαρκαρίσματα, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Αυτό άνοιξε στο 50', όταν ο Χακίμι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά με πάσα και βρήκε τον Ουναΐ, που με συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0 για το Μαρόκο. Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τον Καναδά, που έχασε τη σπιρτάδα που είχε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ντέιβιντ να απειλεί με εκτέλεση φάουλ στο 78' αλλά να είναι άστοχος.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπουνού απέκρουσε το μακρινό σουτ του Μπιουκάναν, όμως στο 82' ήρθε το... τελειωτικό χτύπημα, με τον Ουναΐ να σκοράρει ξανά, μετά από στρώσιμο του Ντίαθ, σφραγίζοντας την πρόκριση! Η κεφαλιά του Ραχίμι στο 85' κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον ίδιο παίκτη να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 90+8' με ωραίο τελείωμα σε τετ α τετ.