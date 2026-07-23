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Κάνγκουα - Παναθηναϊκός: Από τον Μάιο η επαφή με τον παίκτη, σε διαπραγματεύσεις με τη Μπερ Σεβά

Η επαφή του Παναθηναϊκού με τον Κινγκς Κάνγκουα από τον Μάιο, η συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

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Κινγκς Κάνγκουα
Ο Κινγκς Κάνγκουα της Χάποελ Μπερ Σεβά | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) το Gazzetta αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και της ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες.

Οι «πράσινοι» δεν ασχολήθηκαν τώρα με τον συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους με τον 27χρονο κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια κι είχαν μάλιστα φτάσει και συμφωνία με τον ίδιο ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

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