Κανονικά το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα: Γιατί δεν ζητούν αναβολή οι Θεσσαλονικείς

Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα, στις 5 Οκτωβρίου, όπως έκανε γνωστό ο ρεπόρτερ του Gazzetta Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ρώτησε σχετικά με την πιθανή αναβολή του ματς πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, με τον Σταύρο Σουντουλίδη να απαντά πως η σκέψη αυτή αρχικά υπήρχε, αλλά ο ΠΑΟΚ δε θέλει να ζητήσει αναβολή από τώρα σε περίπτωση που χρειαστεί να αυτό να γίνει αργότερα.

