Καραλής: «Πέταξε» πάνω από τα 6.17μ. - Δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών

Ιστορία γράφει ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε τεράστια επίδοση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Συγκεκριμένα, ο Καραλής πέρασε τον πήχη των 6.17μ. πετυχαίνοντας τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο.