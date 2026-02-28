Μενού

Καραλής: «Πέταξε» πάνω από τα 6.17μ. - Δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών

Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία με ένα απίστευτο άλμα πάνω από τα 6.17μ., πετυχαίνοντας τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο.

Εμμανουήλ Καραλής
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου: Εμμανουήλ Καραλής | ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ιστορία γράφει ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε τεράστια επίδοση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Συγκεκριμένα, ο Καραλής πέρασε τον πήχη των 6.17μ. πετυχαίνοντας τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο.

