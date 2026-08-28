Καραλής - Τεντόγλου: Το «αχτύπητο δίδυμο» βγήκε να γιορτάσει τον θρίαμβο στη Ζυρίχη

Μετά από θριμωευτικές εμφανίσει στο Diamond League της Ζυρίχης, οι δύο φίλοι και πρωταθλητές, Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου είπαν να χαλαρώσουν λίγο, πραγματοποιώντας βραδινή έξοδο.

Ο Καραλής, μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στα social media, με τους δύο αθλητές ε χαλαρή διάθεση, αγκαλιά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στη λεζάντα, ο «Μανόλο» έγραψε: «Γεια σου φίλε».

Καράλης και Τεντόγλου σε βραδινή έξοδο | Instagram / manolo

Η καλή τους διάθεση, ήταν εμφανής στη φωτογραφία, καθώς ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.45μ., πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση.

Ενώ ο Καραλής ξεπέρασε ξανά τα όρια του στο επί κοντώ, περνώντας το 6.20μ., σπάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε θέσει ο ίδιος και ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη της εντυπωσιακής πορείας του.