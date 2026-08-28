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Καραλής - Τεντόγλου: Το «αχτύπητο δίδυμο» βγήκε να γιορτάσει τον θρίαμβο στη Ζυρίχη

Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου θριάμβευσαν στο Diamond Leagur της Ζυρίχης και στη συνέχεια το γιόρτασαν με κοινή βραδινή έξοδο.

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Καράλης και Τεντόγλου σε βραδινή έξοδο
Καράλης και Τεντόγλου σε βραδινή έξοδο | Instagram / manolo
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Μετά από θριμωευτικές εμφανίσει στο Diamond League της Ζυρίχης, οι δύο φίλοι και πρωταθλητές, Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου είπαν να χαλαρώσουν λίγο, πραγματοποιώντας βραδινή έξοδο.

Ο Καραλής, μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στα  social media, με τους δύο αθλητές ε χαλαρή διάθεση, αγκαλιά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στη λεζάντα, ο «Μανόλο» έγραψε: «Γεια σου φίλε».

Καράλης και Τεντόγλου σε βραδινή έξοδο
Καράλης και Τεντόγλου σε βραδινή έξοδο | Instagram / manolo

Η καλή τους διάθεση, ήταν εμφανής στη φωτογραφία, καθώς ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.45μ., πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση.

Ενώ ο Καραλής ξεπέρασε ξανά τα όρια του στο επί κοντώ, περνώντας το 6.20μ., σπάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε θέσει ο ίδιος και ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη της εντυπωσιακής πορείας του.

 

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