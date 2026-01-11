Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στην Καρδίτσα συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ευρωπαϊκές νίκες. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - Ολυμπιακός κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Με νωπές τις δάφνες της ιστορικής πρόκρισης της στους «16» του BCL, η Καρδίτσα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στη Stoiximan GBL όμως προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκός εκτός έδρας) και συνολικά πέντε στα έξι τελευταία παιχνίδια του. Έκλεισε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 4-8, εξαιτίας κυρίως της αναποτελεσματικότητας της μακριά από το «Γ.Μπουρούσης» (0-6).

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον πρώτο γύρο με την εκτός έδρας νίκη επί του Άρη, διατηρώντας έτσι το αήττητο του (12-0). Είναι κάτι που κατάφερε για 6η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL μετά τις σεζόν 1994-95, 2010-11, 2012-13, 2016-17 και 2022-23. Έτσι… ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στους αήττητους πρώτους γύρους στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (6-6).

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11