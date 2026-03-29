Καρδίτσα - Πανιώνιος LIVE για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα

Η Καρδίτσα υποδέχεται τον Πανιώνιο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Καρδίτσα - Πανιώνιος LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Η Καρδίτσα Ιαπωνική παρέμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη (0-10) καθώς ηττήθηκε από τον Άρη Bettson στη Θεσσαλονίκη, παιχνίδι στο οποίο έγινε η πρώτη ομάδα της φετινής Stoiximan GBL που δεν παρουσίασε παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων. Η θεσσαλική ομάδα έχασε τα 9/10 τελευταία παιχνίδια της και είναι μία νίκη πάνω από το Μαρούσι Chery, όπως και ο αντίπαλος της.
Στο 5-15 είναι λοιπόν και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες του και ενώ πριν από αυτές είχε κάνει ένα 4/5 που του επέτρεψαν να βρεθεί πάνω από την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Ενώ είχαν 89 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα παιχνίδια που κέρδισαν από τις 10/1 μέχρι τις 7/2, οι «κυανέρυθροι» περιορίστηκαν στους 71 στα τρία τελευταία χωρίς να σκοράρουν περισσότερους από 74 (74 με Περιστέρι, 71 με Ολυμπιακό, 68 με Παναθηναϊκό).
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Σάββατο 28 Μαρτίου
- Κολοσσός - Άρης 92-96
- ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87
- ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29 Μαρτίου
- Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00
- Ηρακλής - Μαρούσι 15:30
Δευτέρα 30 Μαρτίου
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00
Η κατάταξη της GBL
1. Ολυμπιακός 20-0
2. Παναθηναϊκός 17-4
3. ΑΕΚ 15-6
4. ΠΑΟΚ 13-7
5. Άρης 12-7
6. Περιστέρι 12-9
7. Ηρακλής 8-12
8. Μύκονος 8-13
-----------------------
9. Κολοσσός 7-14
10. Προμηθέας 7-14
11. Πανιώνιος 5-15
12. Καρδίτσα 5-15
-----------------------
13. Μαρούσι 4-17
