Καρέτσας: Ντόρτμουντ - Οριστικό το deal, Βεστφαλός ο διεθνής άσος

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το δεύτερο ταξίδι-«αστραπή» των ανθρώπων της Ντόρτμουντ στο Βέλγιο προκειμένου να ξεκινήσουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

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