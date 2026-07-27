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Καρέτσας: Ντόρτμουντ - Οριστικό το deal, Βεστφαλός ο διεθνής άσος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Ντόρτμουντ έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

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Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το δεύτερο ταξίδι-«αστραπή» των ανθρώπων της Ντόρτμουντ στο Βέλγιο προκειμένου να ξεκινήσουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

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