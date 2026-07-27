Οι κοσμογονικές αλλαγές στον ΑΝΤ1 και η «Σιδηρία Κυρία» που βρίσκεται μια ανάσα μακριά

Σε τροχιά νέων διοικητικών αλλαγών έχει μπει ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εν όψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η αρχή έγινε με την αποχώρηση του Λοϊζου Ξενόπουλου από τη θέση του υπεύθυνου μυθοπλασίας του καναλιού πόστο το οποίο δεν αναπληρώθηκε και καλύφθηκε εσωτερικά.

Ακολούθησε η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΑΝΤ1 με τον διευθύντρια ψυχαγωγίας Γιώτα Σπανού τη θέση της οποίας ανέλαβε ο Χάρης Αριστείδου.

Εν συνεχεία υπήρξε η μεγάλη μεταγραφή στον τομέα της ενημέρωσης καθώς μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον όμιλο ΣΚΑΪ ο Βασίλης Παπαδρόσος μετακινήθηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με την Άρτεμις Δήμου να παραμένει στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης της τηλεόρασης.

Τώρα φημολογείται αλλαγή στα υψηλότερα κλιμάκια με πληροφορίες να αναφέρουν πως η αποκαλούμενη «σιδηρά Κυρία» των Ελληνικών media Εύη Κουτσαυτάκη οδεύει προς τον ΑΝΤΕΝΝΑ προκειμένου να καταλάβει υψηλή επιτελική θέση.

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Οι πληροφορίες γύρω από την ακριβή θέση διίστανται ωστόσο φαίνεται πως απομακρύνεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας που θα προκύψει από την συνεργασία των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR.

Υπενθυμίζεται πως αυτή τη στιγμή CEO του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ο Henning Tewes, Managing Director σε ΑΝΤ1 ΤV, MAK ΤV και ANTENNA STUDIOS ο Γιώργος Λεβέντης και Chief Content Officer του ΑΝΤ1 TV ο Νίκος Χριστοφόρου.

Το μεγαλύτερο μέρος της πορείας της Εύης Κουτσαυτάκη είναι συνυφασμένο με τον ΣΚΑΪ. Εκεί ξεκίνησε την καριέρα της το 1995 και σταδιακά ανελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες στη διοίκηση φθάνοντας το 2015 στη θέση της αναπληρώτριας διευθύνουσας συμβούλου.

Αποχώρησε για μικρό χρονικό διάστημα αναλαμβάνοντας το στήσιμο του τηλεοπτικού σταθμού του Βαγγέλη Μαρινάκη την περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών και πριν στην κατοχή του επιχειρηματία περάσει το Mega και το 2017 επέστρεψε στον ΣΚΑΪ ως CEO θέση που διατήρησε μέχρι τον Ιούλιο του 2024.

Μετά από μερικούς μήνες ανέλαβε διευθύνουσα σύμβουλος του Ολυμπιακού και αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος της Alter Ego Media. Εφόσον υπάρξει συμφωνία με τον ΑΝΤΕΝΝΑ πιθανολογείται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διοικητικές αλλαγές στον μιντιακό όμιλο της οικογένειας Κυριακού.

