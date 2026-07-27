Ο Τραμπ έκανε τη νύχτα-μέρα: Η ανύπαρκτη ιστορία που παρουσίασε ως πραγματικό γεγονός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ρώτησε την περασμένη Πέμπτη τους Αμερικανούς αν θυμούνται μια τεράστια διακοπή τηλεοπτικού σήματος που, όπως είπε, είχε συμβεί πριν από δύο χρόνια. Αλλά κανείς δεν τη θυμόταν, γιατί πολύ απλά δεν συνέβη ποτέ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει άρθρο του CNN, ο Τραμπ κάλεσε το κοινό να θυμηθεί ένα γεγονός που επινόησε προκειμένου να πιστοποιήσει τους ισχυρισμούς του για την αιολική ενέργεια την οποία επικρίνει εδώ και χρόνια.

Η ιστορία που επινόησε μας λέει ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι στις περιοχές που χρησιμοποιείται αιολική ενέργεια οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανοίξουν την τηλεόρασή τους όταν δεν φυσάει. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει αφού η αιολική ενέργεια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ενεργειακού μείγματος και δεν είναι η μοναδική πηγή ηλεκτροπαραγωγής.

Επομένως, το ηλεκτρικό δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί και οι τηλεοράσεις παραμένουν σε λειτουργία ακόμη και όταν επικρατεί άπνοια. Επιπλέον, υπάρχουν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα οποία αποθηκεύουν την ενέργεια που παράγουν οι ανεμογεννήτριες ώστε να χρησιμοποιείται όταν ο άνεμος είναι ασθενής.

Ωστόσο, ο Τραμπ, όπως αναφέρει το άρθρο το οποίο έχει πάρει μεγάλη έκταση στα social media, έχει επαναλάβει πολλές φορές την ιστορία περί «τηλεοράσεων που δεν λειτουργούν», συχνά με χιουμοριστικό ύφος, γεγονός που της επέτρεπε να περνά ευκολότερα χωρίς αυστηρό έλεγχο των πραγματικών στοιχείων.

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«Κανείς δεν μπορούσε να το δει, επειδή δεν φυσούσε. Το θυμάστε;»

Στην ομιλία του την Πέμπτη στην Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε την ιστορία σχεδόν σαν να επρόκειτο για πραγματική ανάμνηση.

Καταφέρθηκε εναντίον αυτού που αποκάλεσε «τη Μεγάλη Πράσινη Απάτη (Green New Scam), όπου μας εξαπάτησαν». Και συνέχισε:

«Ολόκληρη η χώρα εξαπατήθηκε – εγώ όχι. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, μόλις άκουσα αυτές τις ανοησίες. Έλεγαν ότι η αιολική ενέργεια ήταν καταπληκτική, υπέροχη, μόνο που δεν μπορούσες να δεις τηλεόραση. Ήθελαν να παρακολουθήσουν το ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον "Sleepy Joe" Μπάιντεν. Κανείς δεν μπορούσε να το δει, επειδή δεν φυσούσε. Το θυμάστε; "Αγάπη μου, θέλουμε να δούμε το ντιμπέιτ απόψε." "Λυπάμαι, αλλά δεν φυσάει."»

Τι κι αν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν παρακολουθήσει το εν λόγω ντιμπέιτ τον Ιούνιο του 2024 ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μπάιντεν. Τι κι αν η Nielsen κατέγραψε την τηλεθέασή του και στο Τέξας, την πολιτεία που παρήγαγε τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα το 2024.

Κι αυτός δεν ήταν ο μόνος αναληθής ισχυρισμός. Υποστήριξε επίσης ότι στην Καλιφόρνια σημειώνονται «πτώσεις τάσης και διακοπές ρεύματος κάθε Σαββατοκύριακο», κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρόμοιους ψευδείς ισχυρισμούς για την Καλιφόρνια επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια.

Εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα την Παρασκευή ότι «στην Καλιφόρνια δεν έχει σημειωθεί προγραμματισμένη κυλιόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης εδώ και σχεδόν έξι χρόνια» και ότι «από το 2022 το ηλεκτρικό δίκτυο της πολιτείας δεν έχει χρειαστεί να ζητήσει έκτακτη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του προγράμματος Flex Alert, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επενδύσεις της πολιτείας στην καθαρή ενέργεια και στην αποθήκευση με μπαταρίες αποδίδουν».

Τέλος, ο Τραμπ παραπονέθηκε δύο φορές ότι δεν του αναγνωρίζεται η συμβολή του στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ισχυρίστηκε, προσέλκυσαν επενδύσεις ύψους 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στους πρώτους 12 μήνες της νέας θητείας του.

Ο λόγος που δεν του αποδίδεται αυτή η επιτυχία είναι ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσελκύσει επενδύσεις που να πλησιάζουν καν αυτό το ποσό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρικής θητείας, πόσο μάλλον μέσα στον πρώτο χρόνο της. Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα, ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί κατασκευασμένο ισχυρισμό, τον οποίο ούτε ο ίδιος ο Λευκός Οίκος έχει καταφέρει να τεκμηριώσει.