Η νέα ημερομηνία των εκλογών, η εκτίμηση του Ανδρουλάκη και τα καλά νέα για το βουνό των Θεών

Η αποκάλυψη του Κώστα Τασούλα ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τον Μάιο δεν ήταν τυχαία. Και άλλα κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. έχουν εικόνα συνομιλώντας με τον πρωθυπουργό ότι στόχος του είναι να πάει τις εκλογές όσο πιο μακριά γίνεται. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι ορισμένοι αρμόδιοι έχουν σημειώσει στο ημερολόγιό τους την ημερομηνία της 23ης Μαΐου. Εγώ ανέφερα αυτή την ημερομηνία σε κάποιον παράγοντα του Μαξίμου, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να τσεκάρουμε μόνο αν πέφτει πάνω στο final four της Ευρωλίγκας.

Τι πιστεύει ο Ανδρουλάκης

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το αν πιστεύει τον Τασούλα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φάνηκε να διαφωνεί ιδιαίτερα για το ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα. Εμφανίζεται προβληματισμένος για το σενάριο να γίνουν οι εκλογές στο τέλος της άνοιξης, εκτιμώντας ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα επιτρέψουν με έναν κομψό τρόπο να γίνουν εκλογές και να υπάρξει περιπέτεια λίγες εβδομάδες πριν την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου.

Οι κατασκευαστές στο Προεδρικό

Δεν ήταν πολλοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας που βρέθηκαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία στο Προεδρικό και αυτό ομολογουμένως δεν είναι πολύ αισιόδοξο. Ξεχώρισα πάντως δύο πρόσωπα, ένα που δεν φάνηκε καθόλου και έναν που κινείται πιο δυναμικά τον τελευταίο καιρό.

Αρχικά ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που μόλις παρέδωσε τον Ε65, αλλά και ο Δημήτρης Ανδριόπουλος της DIMAND που εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του ολυμπιονίκη Νίκη Ξάνθου.

Αύγουστο οι κορδέλες του μετρό Θεσσαλονίκης

Μιας και είμαι στα κατασκευαστικά, να σας πω ότι στο Μαξίμου έχει ληφθεί η απόφαση να μην γίνουν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο τέλος Ιουλίου, κυρίως γιατί εκείνη την περίοδο δεν θα υπάρχει ψυχή στην πόλη.

Άλλωστε στο τέλος Ιουλίου όλο το πολιτικό σύστημα είναι σε διάθεση διακοπών και κανένας δεν έχει ιδιαίτερη πίεση, από τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Κάπως έτσι τα εγκαίνια προγραμματίζονται για μετά τις 25 Αυγούστου, χρόνος που θα είναι χρήσιμος για να δοθεί και η απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλείας για το σύστημα κυκλοφορίας των συρμών.

Δώδεκα χρόνια μετά

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ελληνική υποψηφιότητα, τα καλά νέα για το βουνό των θεών ήρθαν από τη Νότια Κορέα με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πρόκειται για «μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αποδίδοντάς την στην αθόρυβη και συστηματική δουλειά δύο υπουργείων που συνεργάστηκαν στενά και αποτελεσματικά: του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Λίνα Μενδώνη και ο Σταύρος Παπασταύρου αισθάνονται υπερήφανοι, όπως αποτυπώνεται και στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.