«Κάρφωμα» με προδιαγραφές κατεδάφισης: Η στιγμή που η μπασκέτα καταρρέει και πλακώνει παίκτη

Καρφώματα που «γκρεμίζουν» γήπεδα υπάρχουν πολλά. Στο κροατικό πρωτάθλημα, ωστόσο, φρόντισαν να πάρουν την έκφραση εντελώς κυριολεκτικά.
Το απόλυτο –και άκρως επικίνδυνο– blooper της χρονιάς καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Κβάρνερ με τη Σπλιτ, αποδεικνύοντας ότι καμιά φορά οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πιο επίφοβες και από τους ίδιους τους αντιπάλους. Αρνητικός πρωταγωνιστής και παρ' ολίγον θύμα, ο πρώην παίκτης της Καρδίτσας, Ντιμάτζιο Ουίγκινς.
Σύμφωνα με το ertnews.gr, περίπου δύο λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, και με τους γηπεδούχους να προηγούνται οριακά με 48-47, ο Αμερικανός αποφάσισε να αλλάξει το μομέντουμ με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Αυτό που δεν υπολόγισε, όμως, ήταν η στατικότητα της κροατικής μπασκέτας. Με το που κρεμάστηκε, η κατασκευή διπλώθηκε σαν χάρτινη και τον καταπλάκωσε με συνοπτικές διαδικασίες.
Ευτυχώς, το κωμικοτραγικό περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε δράμα.
