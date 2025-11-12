Κατέρρευσε σε προπόνηση ο άλλοτε άσος της Τσέλσι, Όσκαρ - Aνησυχία για την υγεία του

Σοκ έχει προκληθεί στη Βραζιλία αλλά και γενικότερα τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την είδηση πως ο άλλοτε άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, Όσκαρ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργομετρικών ασκήσεων της ομάδας του Ερνάν Κρέσπο.

Σύμφωνα με τα μέσα της χώρας, ο 34χρονος που μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά από τραυματισμό στην πλάτη, έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε ποδήλατο στο προπονητικό κέντρο για ιατρικούς λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από αυτό.

Όπως γράφει το gazzetta, οι πηγές αναφέρουν πως έμεινε αναίσθητος για δυο λεπτά, και, έπειτα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Einstein Israelita του Σάο Πάολο για περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί, οι ιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ διαγνώστηκε πως πάσχει από καρδιακά προβλήματα.

Όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, ο Όσκαρ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση, ενώ αυτή η εξέλιξη δεν αποκλείεται να βάλει τέλος στην καριέρα του.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill.



He remains under observation, with tests revealing a heart condition.



While no official decision has been made, the issue could force Oscar to… pic.twitter.com/tQGHUVsA7V — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2025

