Κέβιν Κίγκαν: Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας και της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο και πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, ο Κίγκαν εισήχθη πρόσφατα σε νοσοκομείο έπειτα από επίμονα επίμονα κοιλιακά συμπτώματα.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του Κίγκαν

«Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση επίμονων κοιλιακών συμπτωμάτων. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Ο Κέβιν είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα για την άμεση παρέμβαση και τη συνεχή φροντίδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια».

Ο Κίγκαν αγωνίστηκε 63 φορές με την εθνική Αγγλίας από το 1972 έως το 1982, πετυχαίνοντας 21 γκολ. Αργότερα διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας σε 18 αγώνες, από τον Φεβρουάριο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2000.

Ο 74χρονος Κίγκαν καθιερώθηκε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Λίβερπουλ, σε μια λαμπρή αγωνιστική καριέρα. Εκτός από την εθνική Αγγλίας, διετέλεσε προπονητής της Φούλαμ και της Μάντσεστερ Σίτι.

Οδήγησε τη Νιούκαστλ στην Premier League κατά την πρώτη από τις δύο θητείες του στο Σεντ Τζέιμς Παρκ και έφτασε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, χάνοντάς τον τελικά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ανακοίνωση της Νιούκαστλ

«Ο πρώην παίκτης και προπονητής μας, Κέβιν Κίγκαν, θα υποβληθεί σε θεραπεία μετά τη διάγνωση καρκίνου, έπειτα από εισαγωγή του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις λόγω επίμονων κοιλιακών συμπτωμάτων. Βασιλιά Κεβ, είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα. Ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρρωση».