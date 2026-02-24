Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;

Στο νησί της Χίου, ακόμα ακούγονται οι κραυγές από την πολύνεκρη τραγωδία που στέρησε τη ζωή σε 15 άτομα και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά.

Στα Μεστά, οικισμό του νησιού, 30 χιλιόμετρα από το λιμάνι που μόλις 15 μέρες πριν έγινε το ναυάγιο, σε αποκριάτικο γλέντι, ανάμεσα σε χορούς και τραγούδια ακούγεται ότι πέθαναν «λίγοι μετανάστες» και ότι έπρεπε να «πνιγούν όλοι».

Αυτό, δεν ειπώθηκε από έναν τυχαίο θαμώνα που γλεντάει, αλλά από το απερχόμενο διοικητή του νοσοκομείου Χίου, Χρήστου Τσιαχρή, και τον πρώην γιατρό του νοσοκομείου Χίου Αδαμάντιου Φύλλα.

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Κάθε Καθαρά Δευτέρα, γιορτάζεται στη Χίο το έθιμο του Αγά. Πρόκειται για μία παράδοση που έχει τις ρίζες της στην Τουρκοκρατία, όταν οι Τούρκοι πασάδες που διοικούσαν τα Μαστιχοχώρια επέβαλαν ιδιαίτερα σκληρές ποινές στους Χιώτες,

Είναι δηλαδή έθιμο για όσους πρέπει να «δικαστούν», με την παράδοση να λέει ότι έτσι σταματούν οι φιλονικίες.

Στο φετινό έθιμο λοιπόν «δικάστηκε» ο απερχόμενος διοικητής του Νοσοκομείου Χρήστος Τσιαχρής επειδή ήταν «ένοχος» για τους πνιγμούς και τον δίκασε ο πρώην γιατρός Αδαμάντιος Φύλλας.

Ο «χιουμοριστικός» διάλογος, που ακούστηκε στα μεγάφωνα του γλεντιού, ήταν ο εξής:

Αδαμάντιος Φύλλας: «Είναι υπεύθυνος για τους πνιγμένους 15 μετανάστες»

Χρήστος Τσιαχρής: «Και λίγοι ήταν»

Αδαμάντιος Φύλλας: «Έπρεπε να πνιγούν όλοι. Θα φύγει να πάει σε μεγάλο νοσοκομείο, δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο».

Η φωνή της λογικής στην απάθεια των Μεστών

Βλέποντας το εν λόγω βίντεο, προσπαθώ και εγώ, όπως θέλω να πιστεύω και πολλοί άλλοι, να διαπιστώσω τι είναι χειρότερο. Ότι δύο μεγαλογιατροί εύχονται δημόσια, «περισσότερους πνιγμούς» ή ότι χειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους;

Και σαν σταγόνα στον ωκεανό, μόνο μια γυναίκα πήρε το λόγο στο μικρόφωνο και είπε το αυτονόητο: «Το ότι ο κύριος πριν έκατσε και είπε για το ότι δεκαπέντε πρόσφυγες ήταν λίγοι και έπρεπε να πνιγούν όλοι και δεν αντέδρασε κανείς μας και ήταν και χαβαλές, θα έπρεπε να είναι ντροπή. Και το να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε δημόσια τέτοια πράγματα και να γελάμε κιόλας, και ο κύριος τώρα μάλλον θα νηστέψει και από αύριο και θα πάει και στην εκκλησία, είναι ντροπή», είπε και ακούστηκαν γιουχαρίσματα.

«Σήμερα κάνουμε ένα παλιό έθιμο και κάνουμε πλάκα, αν σας ενοχλεί μπορείτε να φύγετε και να μην ξανάρθετε εδώ», απάντησε θαμώνας και καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος, γεγονός που εγείρει αρκετά ερωτηματικά για τον κόσμο που ζούμε.

Εκτός από την γυναίκα που έπιασε, το μικρόφωνο, αξίζει να παρατεθούν και τα λόγια του Παντελή Φύκαρη, του ανθρώπου που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα το βίντεο.

«P.S.: Το βασάνισα πολύ αν θα δημοσίευα, αυτό το απόσπασμα από τον Αγά των Μεστών.

Αλλά ώρες μετά, ακόμα απορώ που είναι η πλάκα, στον θάνατο 15 ανθρώπων.

Γιατί θέλω να πιστεύω ότι, δεν χρειάζεται να έχεις πιει ή να μην έχεις πιει, δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώσει δεξιός, κεντρώος, αριστερός για να ομονοήσουμε ότι, ο θάνατος 15 ανθρώπων δεν αποτελεί στοιχείο αποκριάτικης σάτιρας.

Η αποκριάτικη σάτιρα από αρχαιοτάτων χρόνων στόχευε στην εξουσία, στην υποκρισία, στα κοινωνικά στερεότυπα, στην πολιτική γελοιότητα.

Η αποκριάτικη σάτιρα πάντοτε υπηρετούσε τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα ενός τόπου, αποτελώντας στοιχείο τοπικής ιστορίας, λαϊκής παράδοσης και βιωμάτων.

Και από όσο ξέρω, στη συλλογική μνήμη αυτού του τόπου που λέγεται Χίος, ουδέποτε κανείς σατίρησε νεκρούς.

Στην αποκριά, όλοι μπορούν να γελοιοποιηθούν: άρχοντες και αρχόμενοι, θεσμοί και πρόσωπα αλλά όχι νεκροί έστω και σε έναν καθ υπερβολή λόγο.

Με αυτές τις σκέψεις... Καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία και αγάπη, σε μία βαθιά πνευματική πορεία που στο τέλος οδηγεί προς την Ανάσταση του Χριστού και τελικά στη δική μας λύτρωση από τα πάθη της ανθρώπινης φύσης».

Οι συγγνώμες κατόπιν...εορτής

Ο Αδαμάντιος Φύλλας, όταν το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε και πήρε διαστάσεις, ανήρτησε: «Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω μια βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη για ένα σχόλιο που δεν με τιμά ούτε ως άνθρωπο, ούτε ως γιατρό. Μετά από 40 χρόνια στις επάλξεις των νοσοκομείων, παλεύοντας καθημερινά για κάθε ζωή, υπέπεσα σε ένα ασυγχώρητο σφάλμα λόγου και ύφους.

Το σχόλιο μου για τους νεκρούς στη Χίο, η οποία έγινε σε μια στιγμή ιδιωτικής χαλάρωσης και υπό μορφή σάτιρας, με θλίβει αφάνταστα τώρα που το αναλογίζομαι με καθαρό μυαλό.

Το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν βρισκόμουν στο χειρουργείο παλεύοντας για τις ζωές των επιζώντων του ίδιου ναυαγίου, δεν αποτελεί δικαιολογία.

Αντίθετα, κάνει το ατόπημά μου ακόμα πιο βαρύ, καθώς γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες που πονούν και από όσους δικαίως αγανάκτησαν.

Η πραγματική μου ταυτότητα βρίσκεται στις χιλιάδες ώρες που έχω αφιερώσει σώζοντας ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, και θέλω να πιστεύω ότι μια κακιά στιγμή δεν ακυρώνει τις αξίες μιας ολόκληρης ζωής».

Άραγε, αν οι στιγμές παρέμεναν στιγμές «ιδιωτικής χαλάρωσης», και το βίντεο δεν είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας, θα ζητούσε συγγνώμη κατόπιν εορτής;

