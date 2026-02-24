Σκάνδαλο Επστάιν: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας (Θόρμπιορν Γιαγκλαντ) Thorbjørn Jagland νοσηλεύτηκε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά σε σχέση με τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο έμπορο παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Επστάιν.

Αναφορές έδειξαν επίσης ότι όταν ο Jagland κατηγορήθηκε, η αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα στις ιδιοκτησίες του, συμπεριλαμβανομένων των διαμερισμάτων του στο Όσλο και στο Risør.

Αργότερα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, σε «σοβαρή κατάσταση», όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η κατηγορία εναντίον του Jagland ασκήθηκε μετά την άρση της ασυλίας του από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι δικηγόροι του Jagland υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους αρνείται την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί στην έρευνα.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία είχε πρόσβαση η αμερικανική κυβέρνηση έδειχναν ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, είχε προγραμματίσει ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Επστάιν, στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Thorbjørn Jagland: Γιατί είχε διπλωματική ασυλία

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός από το 1996 έως το 1997, ο Thorbjørn Jagland ήταν επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Διετέλεσε επίσης γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, του θεματοφύλακα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρο. Ο Jagland είχε διπλωματική ασυλία όταν διετέλεσε επικεφαλής του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009 έως το 2019.

Η Økokrim, η νορβηγική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος, είχε ζητήσει από το Συμβούλιο να άρει την ασυλία του, αμέσως μετά την έναρξη έρευνας για κατηγορίες διαφθοράς εναντίον του μεταξύ 2011 και 2018.

Επστάιν: Τι αναφέρουν τα email για τα ταξίδια του Jagland

Τα αποκαλυπτικά email από τομ φάκελο Επστάιν, αποδεικνύουν ότι ο Jagland είχε προγραμματίσει ένα οικογενειακό ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στην Καραϊβική το 2014, το οποίο όμως τελικά ακυρώθηκε.

Έχουν επίσης εμφανιστεί ισχυρισμοί ότι ο Jagland είχε ζητήσει τη βοήθεια του Επστάιν για να λάβει τραπεζικό δάνειο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Αν και αναφέρεται στα αρχεία , δεν υποδηλώνει καμία παράνομη πράξη.