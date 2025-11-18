Κένεθ Φαρίντ: Ο «Manimal» του Παναθηναϊκού και τα εκατομμύρια της καριέρας του

Ο Κένεθ Φαρίντ ζει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στα 36 του χρόνια παραμένει κομβικός στη θέση «5», δίνοντας λύσεις σε Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Άρη σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, δείχνοντας πως εξακολουθεί να νιώθει «Manimal» και απολαμβάνει την εμπειρία να αγωνίζεται μπροστά στους φίλους του «Εξάστερου».

Τα κέρδη από το NBA

Η καριέρα του Φαρίντ στο ΝΒΑ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα συνολικά του έσοδα από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη αγγίζουν τα 57 εκατ. δολάρια.

Στα πρώτα τέσσερα χρόνια του στους Ντένβερ Νάγκετς (2010-2014) εξασφάλισε πάνω από 6 εκατ. δολάρια.

Η μεγάλη ανανέωση ήρθε με το τετραετές συμβόλαιο αξίας 50 εκατ. δολαρίων, περίπου 12,5 εκατ. δολάρια ετησίως.

Στους Μπρούκλιν Νετς (2018-2019) εισέπραξε 13,3 εκατ. δολάρια, ενώ στους Χιούστον Ρόκετς την ίδια σεζόν πρόσθεσε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, σε 8 χρόνια στο ΝΒΑ είχε μέσο όρο 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με κορυφαίες στιγμές τους 34 πόντους απέναντι στους Πέλικανς και τα 25 ριμπάουντ κόντρα στους Τίμπεργουλβς το 2014.

Σύμφωνα με το insider.gr, η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό προβλέπει 100.000 δολάρια τον μήνα, με οψιόν παραμονής μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26.

Για να τον φέρει στην Αθήνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πλήρωσε 100.000 δολάρια ως buy-out από το συμβόλαιό του στην Ταϊβάν, όπου οι απολαβές του άγγιζαν το 1 εκατ. δολάριο.

Στην Κίνα, με τους Zhejiang Lions, είχε συμφωνία που κυμαινόταν από 2 έως 4,4 εκατ. δολάρια για μία σεζόν.

Η επιστροφή στην Ευρωλίγκα

Ήδη μετράει 16,5 πόντους και 9 ριμπάουντ μέσο όρο στα πρώτα του παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, δίνοντας κρίσιμες νίκες στον Παναθηναϊκό σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Το καλοκαίρι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Αναντολού Εφές, η Φενέρμπαχτσε, η Βίρτους Μπολόνια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως τελικά ο Φαρίντ κατέληξε στο ΟΑΚΑ, σε μία συγκυρία που αποδείχθηκε ιδανική για τους «πράσινους».

Παρά την ηλικία του, ο Φαρίντ παραμένει αξιόπιστος και αθλητικός, με την εμπειρία του να προσφέρει σιγουριά στη ρακέτα. Όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, μπορεί στην Ασία να αμειβόταν με περισσότερα χρήματα, αλλά η προοπτική της Ευρωλίγκας και η φανέλα του Παναθηναϊκού αποτελούν για εκείνον μεγαλύτερη ικανοποίηση.