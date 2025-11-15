Κένεθ Φαρίντ: Οι 4 ομάδες που τον ήθελαν πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι το πρόσωπο των ημερών στον Παναθηναϊκό και όχι άδικα με τις εμφανίσεις που έχει κάνει με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στο 2/2 που έκανε το «τριφύλλι» στην διαβολοβδομάδα... Οι εμφανίσεις του, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι τέτοιες που κάνουν τους «πράσινους» να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση για την επιλογή που έκαναν, αλλά και να ευχαριστούν την τύχη...
Βλέπετε, ο 36χρονος σέντερ θα μπορούσε από το καλοκαίρι να βρίσκεται σε ομάδα της Euroleague και όχι στο πρωτάθλημα της Ταιβάν από όπου και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό αποκάλυψε ο Έλληνας εκπρόσωπός του, Κώστας Παπαδάκης μιλώντας στο Metrosport.gr.
