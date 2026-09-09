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Κέντρικ Ναν: «Αντίο» στην αφάνα και στα κοτσιδάκια, το νέο look του Αμερικανού

Ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να αλλάξει look και να αποχωριστεί την πλούσια αφάνα του!

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Ο Κέντρικ Ναν
Ο άσος του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Θυμάστε τον Αμερικανό γκαρντ με το afro style και τα κοτσιδάκια του; Ε, ξεχάστε το(ν) και αυτό διότι άλλαξε εντελώς το look του.

Ένα βίντεο στο Instagram «πρόδωσε» το νέο look του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θυμίζει τον... rookie των Μαϊάμι Χιτ στα πρώτα του χρόνια στο NBA.

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