Κέντρικ Ναν: «Αντίο» στην αφάνα και στα κοτσιδάκια, το νέο look του Αμερικανού

Θυμάστε τον Αμερικανό γκαρντ με το afro style και τα κοτσιδάκια του; Ε, ξεχάστε το(ν) και αυτό διότι άλλαξε εντελώς το look του.

Ένα βίντεο στο Instagram «πρόδωσε» το νέο look του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θυμίζει τον... rookie των Μαϊάμι Χιτ στα πρώτα του χρόνια στο NBA.

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