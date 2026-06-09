Μενού

Κέντρικ Ναν: Το Κατάρ κάνει... Μίδα τον Αμερικανό γκαρντ

Ο Κέντρικ Ναν έχει δεχθεί μια άκρως δελεαστική πρόταση από την ομοσπονδία μπάσκετ του Κατάρ προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας.

Reader symbol
Newsroom
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πλουσιότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ θέλει να κάνει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού η εθνική ομάδα του Κατάρ.

Συγκεκριμένα η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας έχει προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Κέντρικ Ναν προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας την επόμενη πενταετία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ