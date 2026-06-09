Κέντρικ Ναν: Το Κατάρ κάνει... Μίδα τον Αμερικανό γκαρντ

Πλουσιότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ θέλει να κάνει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού η εθνική ομάδα του Κατάρ.
Συγκεκριμένα η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας έχει προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Κέντρικ Ναν προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας την επόμενη πενταετία.
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